doubledu Pour une Poignée de Cheveux 0 #1

Destructeur de dimension vs Banquier véreux, qui gardera ses cheveux ?







Pour une Poignée de Cheveux - La Boulangerie







Pour une Poignée de Cheveux - La Boulangerie

Contribution le : Aujourd'hui 20:53:06

MacGeorges Re: Pour une Poignée de Cheveux 0 #2

Je m'installe Inscrit: 05/02/2022 12:10 Post(s): 359 Karma: 173 J'ai pas regardé.

Mais à chaque fois que tu postes une de ces vidéos, ca provoque une vague de réactions négatives.



À un moment c'est soit du troll soit du masochisme.

Contribution le : Aujourd'hui 20:55:42

alfosynchro Re: Pour une Poignée de Cheveux 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14208 Karma: 6788 J'ai regardé...

Les trois premières minutes.

C'est pas déjà passé ? Au moins trois ou quatre fois ?



Je sais, c'est pas gentil... je devrais m'abstenir.

Contribution le : Aujourd'hui 21:06:11