Options du sujet Imprimer le sujet

MonoBabs Denver, le dernier dinosaure - acapella cover - Choeur Games 1 #1

Je m'installe Inscrit: 06/06/2006 15:36 Post(s): 241 Karma: 122





Denver - Acapella Cover - Choeur Games Hey, avec notre chorale, on a fait une reprise d'un générique de notre enfance... Enfin... Peut être pas l'enfance de tout le monde mais quand même.Denver - Acapella Cover - Choeur Games

Contribution le : Aujourd'hui 09:18:41