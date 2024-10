Options du sujet Imprimer le sujet

Crazy-13 Il fait de la chirurgie sur Julius Pringles et le transforme en Mario. 1 #1

C'est un peu long, mais j'ai beaucoup aimé le travail de stop motion réalisé ici.





【整形】プリングルスのあいつに整形手術してマリオにしてみた【パラデル漫画】





L'interaction en le personnage fictif et son dessinateur, m'a obligatoirement fait penser à Animation VS Animator.

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:58