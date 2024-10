Voilà, Emma Kok André Rieu orchestre

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5213 Karma: 2848



15 Year Old Emma Kok Sings Voilà – André Rieu, Maastricht 2023



Vu le nombre de vues l'année dernière, vous l'avez peut-être déjà vu, comme moi, mais... j'en ai eu la chair de poule une 2e fois.



Comme expliqué Emma Kok a une paralysie de l'estomac gastroparésie, seulement 15 ans et une voix en or.

L'année suivante André Rieu l'a réinvitée et j'ai moins aimé la chanson, mais il est notable qu'elle avait été composée 20 ans avant, restée dans un tiroir, et c'est la première fois qu'elle était chantée.







16 Year Old Emma Kok sings Dancing On The Stars – André Rieu, Maastricht 2024

