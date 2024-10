Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Broyage de vêtements || Breakdance acrobatique impressionnant 5 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38120 Karma: 18765

https://www.redditmedia.com/r/CrazyFuckingVideos/comments/1g39ivc/how_do_workplaces_like_this_even_exist

____________________________________________





https://www.reddit.com/r/nextfuckinglevel/comments/1g2sk99/where_was_this_guy_during_the_olympics/ ____________________________________________

Contribution le : Aujourd'hui 12:14:14

Loom- Re: Broyage de vêtements || Breakdance acrobatique impressionnant 0 #2

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10164 Karma: 4405 1/ j'aurais peut de me faire prendre dans la machine par le biais d'un vêtement accroché a moi.



1/ il aurait pû faire les j.o de paris.

Contribution le : Aujourd'hui 12:29:49

alfosynchro Re: Broyage de vêtements || Breakdance acrobatique impressionnant 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14224 Karma: 6795 1. À mon avis, ça ne se passe pas en France (normes, sécurité...)



2. J'ai mal aux cervicales !

Contribution le : Aujourd'hui 13:07:40

Gog077 Re: Broyage de vêtements || Breakdance acrobatique impressionnant 1 #4

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1956 Karma: 1146

@Loom- a écrit:

1/ j'aurais peut de me faire prendre dans la machine par le biais d'un vêtement accroché a moi.



1/ il aurait pû faire les j.o de paris.

1/ T'as pas intérêt à te prendre les pieds dans le tapis



2/ Euh... le gars était aux JO, il s'agit du japonais Hiro10 (écrit en très gros sur son tshirt) qui est une pointure. C'est juste putaclic comme titre sur reddit ou la personne qui a partagé ça ne sait même pas ce qu'il partage ? Ceci-dit il a été éliminé assez rapidement étant donné qu'il n'a pas joué le jeux des figures imposées lors des qualifications et s'est fait tacler par les juges pour ça. Citation :1/ T'as pas intérêt à te prendre les pieds dans le tapis2/ Euh... le gars était aux JO, il s'agit du japonais Hiro10 (écrit en très gros sur son tshirt) qui est une pointure. C'est juste putaclic comme titre sur reddit ou la personne qui a partagé ça ne sait même pas ce qu'il partage ? Ceci-dit il a été éliminé assez rapidement étant donné qu'il n'a pas joué le jeux des figures imposées lors des qualifications et s'est fait tacler par les juges pour ça.

Contribution le : Aujourd'hui 13:08:18