Wiliwilliam Blague: faux billet collé sous un pneu

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38119 Karma: 18765



https://www.reddit.com/r/funny/comments/1g2vndp/legend_says_hes_still_chasing_the_car/ J'ai eu peur tout du long que le gars se fasse écraser la main ou le pied.

Aujourd'hui 12:18:41

alfosynchro Re: Blague: faux billet collé sous un pneu

alfosynchro
Ça dépend combien tu prends de l'heure. Au bout d'un quart d'heure ça vaut encore le coût...

Aujourd'hui 12:56:44

gazeleau Re: Blague: faux billet collé sous un pneu

gazeleau
avec 50 balles, je fais quasi les courses pour la semaine, pour 3 personnes. Donc ouais, je cours, tant pis si c'est juste pour qu'on se foute de ma gueule, con de pauvre que je suis.

Aujourd'hui 13:34:56