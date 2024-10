Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une assiette spéciale pour résoudre un problème existentielle || Explosion dangereuse 2 #1

https://www.reddit.com/r/impressively/comments/1g2okwo/a_solution_to_an_extremely_important_problem/

Je suis sur qu'il existe une version de cette vidéo sans la musique rajoutée. J'éditerai si je trouve.



gazeleau Re: Une assiette spéciale pour résoudre un problème existentielle || Explosion dangereuse 2 #3

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7978 Karma: 6779 1. Petite pensée pour le laveur d'assiette qui va galérer pour que les encoches restent propres à chaque fois.

+ ne pas oublier de changer d'assiette lorsqu'on change de set de couverts.

Mais sinon, j'approuve, pour toutes les fois où ça m'arrive (et que j'ai la flemme de pousser avec le couteau)

