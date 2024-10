Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Culturisme de compète 3 #1

https://www.reddit.com/r/nextfuckinglevel/comments/1g2xj6z/cbum_wins_mr_olympia_classic_physique_for_the_6th/

La précision des poses! c'est très impressionnant. Chris Bumstead remporte le Mr Olympia Classic Physique pour la 6e fois consécutive avant de prendre sa retraite.La précision des poses! c'est très impressionnant.

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1560 Karma: 1609 On dirait (presque) moi…

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1956 Karma: 1146 Le mec il s'est rajouté des faux muscles ! Je les ai jamais vus en me regardant dans le miroir

