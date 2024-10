Options du sujet Imprimer le sujet

Padma Musique sur gameboy 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 2291 Karma: 4067 Un groupe fait des prouesses avec la Nitendo. Notez le clavier PC porté et joué comme une guitare.



Epic Schmetterling - Live at Le Domaine

Contribution le : Hier 23:14:46

alfosynchro Re: Musique sur gameboy 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14228 Karma: 6798 Faut être honnête, j'ai pas tout écouté, mais c'est pas désagréable quand ça me rappelle les nuits blanches avec ma copine à tenter de faire des scores pendant que le petit dormait... il y a 35 ans !

Sacré Mario !

Contribution le : Aujourd'hui 00:26:44