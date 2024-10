Nouveau record du monde en "Underhand Chop"

Options du sujet Imprimer le sujet

Le nouveau record du monde est maintenant de 11.81 secondes et est détenu par ... Brayden Meyer (Australie)

Je n'ai pas trouvé de nom français officiel pour cette épreuve. Mais globalement c'est de la découpe de bûche par le bas (On est SUR la bûche).





https://www.instagram.com/reel/DAAJHXlRTFX/ Le précédent record pour la discipline 'Underhand Chop' était détenu par Brayden Meyer (Australie), avec un temps impressionnant de 12.01 secondes.

On entend au moins 7 coups supplémentaires. Ce qui ajoute au coté impressionnant c'est d'entendre "longtemps" après la fin que le concurrent coupe toujours sa buche(sans mauvais jeux de mot)On entend au moins 7 coups supplémentaires.

