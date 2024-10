Circle of Mud, le meilleur groupe de blues français sort son clip venimeux Snake

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 22



Circle of Mud est de retour avec son nouvel album, et cela fait 4 ans qu'on l'attend ! C'est le groupe de Flo BAUER passé par The Voice. Circle of Mud rivalise sans mal avec des artistes comme The Black Keys, Joe Bonamassa, Canned Heat, Rory Gallagher, Ten Years After...



Ecoutez Snake pour vous en convaincre !





