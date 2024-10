Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou domino de grue de dechargement 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 9284 Karma: 5285



https://x.com/i/status/1845738879296717088



lien streamable

lien streamable

Contribution le : Aujourd'hui 21:46:35

alfosynchro Re: domino de grue de dechargement 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14229 Karma: 6805 Je m'attendais à la chute de plusieurs grues par effet dominos...

Contribution le : Aujourd'hui 21:51:55

FMJ65 Re: domino de grue de dechargement 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16289 Karma: 5483 Si l'opérateur était en haut dans sa cabine, ça a dû lui faire bizarre ......

Contribution le : Aujourd'hui 23:13:33

zoynot Re: domino de grue de dechargement 0 #4

Je suis accro Inscrit: 10/01/2015 15:21 Post(s): 886 Karma: 817 J'me demande combien ça coûte ce genre de bourde au boulot !

Contribution le : Aujourd'hui 23:24:50