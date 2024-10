Performance artistique avec un toile blanche de coton et de la colle vinylique

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38134 Karma: 18797





L'artiste s'appelle





https://www.instagram.com/reel/DBERAiSvqoh/



La performance a été réalisée dans le cadre de la rétrospective retraçant le parcours de l'artiste à Paris (et parès cette péridoe), avec plus de 200 œuvres, dont des documents et des séquences vidéo, offrant l'exposition la plus complète de sa carrière au Japon.



Quelqu'un a des idées sur la symbolique de la performance?

