Kilroy1 L'atterrissage du pigeon fou

Je poste trop

https://www.reddit.com/r/oddlysatisfying/comments/1g71oty/roller_pigeon_spiral_dive/

Contribution le : Aujourd'hui 12:18:13

FefefeuJejejeu Re: L'atterrissage du pigeon fou

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 1415 Karma: 1021 C'est une technique de chute rapide utilisée par les oiseaux pour échapper à un prédateur.

Ils peuvent tomber en "feuille morte" ce qui induit des changements de direction aléatoires que le rapace a du mal à suivre. Avec une chute en vrille comme ici, j'imagine que c'est aussi très compliqué de savoir par quel bout attraper cette proie.

Contribution le : Aujourd'hui 13:09:05