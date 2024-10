Options du sujet Imprimer le sujet

lebibix Je viens de traverser la France à pied !! En 52 jours !! 1 #1

Je suis accro Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 549 Karma: 239 30 bornes / jour en moyenne !!!

https://www.videaste.eu/je-traverse-la-france-a-pied.html Je viens de traverser la France à pied !! Voici un premier article, à partager de partout, je le mérite un peu je crois30 bornes / jour en moyenne !!!

Contribution le : Aujourd'hui 22:44:56