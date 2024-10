Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Une dame a -un peu- chargé... 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2270 Karma: 8410





https://www.instagram.com/reel/DBTt_CdiQNt/?utm_source=ig_web_copy_link

Contribution le : Aujourd'hui 14:24:58

FMJ65 Re: Une dame a -un peu- chargé... 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16300 Karma: 5489

(et ce con qui filme qui la laisse monter les escaliers !) Pareil, elle a une petite litière au bout du lit, et c'est là qu'elle dort habituellement !(et ce con qui filme qui la laisse monter les escaliers !)

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:22