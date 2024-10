Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Donald Trump serveur au Mc Do 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2270 Karma: 8410





https://www.instagram.com/reel/DBYiMuqMAC8/?utm_source=ig_web_copy_link

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:04

FMJ65 Re: Donald Trump serveur au Mc Do 2 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16300 Karma: 5489 Dire qu'il aura fallu attendre 78 ans pour qu'il bosse un peu pour la première fois de sa vie !!!!

Contribution le : Aujourd'hui 14:44:15