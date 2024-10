Problème de son sur Firefox

Je viens d'arriver Inscrit: 01/09/2023 19:42 Post(s): 72 Karma: 60

Depuis quelques semaines, je n'entends plus le son des vidéos Reddit, X ou TikTok qui sont embedded sur Koreus. Le son est bien activé sur la vidéo, mais je n'entends rien quand même. Les vidéos youtube fonctionnent.



J'ai testé directement sur Reddit et TikTok, pas de son non plus.



Avec Brave et Edge, aucun soucis de son.



Quelqu'un saurait m'aiguiller sur la solution ?

Contribution le : Aujourd'hui 00:20:13