Pourquoi mes clés USB et disques durs externes ont toujours des problèmes ?

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6100 Karma: 2453

Ca fait des années que j'ai arrêté d'utiliser des clés USB parce que j'ai toujours le même problème en boucle : elles deviennent inutilisables au bout de quelques jours ou semaines. Il m'est arrivé plusieurs fois de préparer des documents pour le boulot en les mettant sur des clés USB et, le lendemain, en connectant ladite clé sur l'ordi du lycée, et bien il n'y a rien.



Ca ne me posait pas trop de problème parce que je peux me débrouiller autrement, maintenant l'Education Nationale met à disposition des plateformes pour les profs donc c'est très pratique.



Mais je me repose à nouveau la question parce que je suis quelqu'un de très attaché aux souvenirs photos, vidéos, etc. En tant qu'archiviste dans l'âme, j'ai des centaines et des centaines de Go de documents à conserver.



Je me suis acheté un disque dur externe l'an dernier à 60 balles, 1 ou 2 To je ne sais plus, et je n'ai jamais pu l'utiliser.



La première fois que j'ai voulu mettre des documents dessus, le transfert a duré une nuit complète, et le lendemain matin le disque dur était...... vide. Depuis, impossible de mettre le moindre fichier dessus, ça reste vide. Formater le disque (ou les clés USB) ne sert strictement à rien.



Qu'est-ce que je fais mal ? Comment réparer et utiliser ce disque dur qui est, a priori, neuf ?





Si quelqu'un avait des éclairages à m'apporter, je ne dirais pas non...



Merci !

Contribution le : Aujourd'hui 00:00:25