Options du sujet Imprimer le sujet

LugerKain 4 grammes de Courtoisie --- Ouvre boite d'époque 1 #1

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 954 Karma: 1717 Si le smart phone existait à mes 20ans j'eus été pire



c'était mieux avant non ? le dernier j'ai le même avec du plastique partout pour lui donner un air futuriste



Contribution le : Aujourd'hui 22:34:08