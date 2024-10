Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Comment savoir si une pile est neuve ou usée , sans outil. + Astuce pour bricoleur 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 9374 Karma: 5312 1/



contrôle des oeufs et ... des piles



2/



astuce soudure à l'étain sur acier inoxydable

Contribution le : Aujourd'hui 00:24:39