Options du sujet Imprimer le sujet

Krust Détournement d'une vidéo de Léon Marchand 1 #1

Je suis accro Inscrit: 13/12/2012 23:42 Post(s): 523 Karma: 154



J'espère que vous apprécierez autant que moi la performance!



https://x.com/Nizzague/status/1850052232718274712









Ps; sorry... j'ai un couac avec l'intégration. L'IA va parfois loin... très loin.J'espère que vous apprécierez autant que moi la performance!Ps; sorry... j'ai un couac avec l'intégration.

Contribution le : Aujourd'hui 21:03:46

Sebmagic Re: Détournement d'une vidéo de Léon Marchand 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6103 Karma: 2453 N'ayant pas vu l'interview d'origine, j'ai du mal à me rendre compte de ce qui est créé de toutes pièces... Hallucinant en tout cas, mais bien moins efficace qu'un "vrai" détournement.

Contribution le : Aujourd'hui 21:26:12