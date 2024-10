Pokemon TCGP

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38163 Karma: 18861

Nintendo est tombé sur mon jeu de collection et d'échange de carte KRPG II: Prélude et ils ont décidé de faire la même chose avec Pokémon sur Smartphone.



Vous ouvrez des boosters pour découvrir des cartes Pokémon et commencer une collection.

Après avoir obtenu un certains nombre de cartes, vous pouvez commencer à faire des battles (vs joueurs ou IA), dans une version ultra simplifiée du jeu de carte original.





Pokémon TCG Pocket - Trailer



N'hésitez pas à partager vos codes ami ici si vous le souhaitez. Ce n'est pas un système de parrainage.



EDIT: je viens de faire mes premiers combats pokémon. C'est une alternative très simple et très ludique de JOUER au jeu de cartes Pokémon. Vraiment très sympa!

