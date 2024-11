Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Essayer d'éteindre un feu + Un face plant d'horreur + La chute de Spider-man 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2244 Karma: 3203 Essayer d'éteindre un feu









Un face plant d'horreur









La chute de Spider-man





Contribution le : Aujourd'hui 07:51:19

zoondoz Re: Essayer d'éteindre un feu + Un face plant d'horreur + La chute de Spider-man 0 #4

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1395 Karma: 698 @SushiCircus

Tu as raison de saluer son effort mais c'est quand même dommage de ne pas avoir lu l'étiquette qui indique "viser la base des flammes"... C'est bête parce qu'en ne gâchant pas le début de son extincteur, il avait une chance de maîtriser l'incendie.

Contribution le : Aujourd'hui 08:44:42