Les Wriggles sortent leur websérie en accompagnement de leur tournée générale

Les Wriggles dévoilent sur le web leur websérie Tournée Générale en accompagnement de leur tournée qui passe à Paris au Bataclan le 16/11/2024.



Façon brèves de comptoir, les épisodes, déjà 4 déjà en ligne sur Youtube, Instagram etc, rassemblent le groupe et leurs invités comme Oldelaf, Aymeric Lompret, Agnès Bihl, Romuald Maufras, Fred Radix... De quoi nous faire découvrir leur humour noir décalé qui fait souvent mouche !







LES WRIGGLES TOURNEE GENERALE ! feat OLDELAF





LES WRIGGLES TOURNEE GENERALE ! EP 2 feat. Agnès Bihl & Mona Gourdon #shorts #humour #leswriggles





LES WRIGGLES TOURNEE GENERALE ! EP 3 feat. @RomualdMaufras #shorts #humour #leswriggles





