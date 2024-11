Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Monter dans un ascenseur avec un tableau sur roulette, et là... 4 #1

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 15290 Karma: 16782



C'est le drame, ou pas ^^

Contribution le : Aujourd'hui 17:48:05

zoondoz Re: Monter dans un ascenseur avec un tableau sur roulette, et là... 0 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1398 Karma: 699 Je m'attendais au tableau trop grand, les portes qui se ferment et l'ascenseur qui démarre...

Là, c'est plutôt mignon. D'ailleurs, elle le prend avec le sourire. Plus qu'à attendre que quelqu'un d'autre appelle l'ascenseur.

Contribution le : Aujourd'hui 19:53:48