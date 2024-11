Dynah évoque le deuil dans une chanson magnifique Ton Nom

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 25





La musicienne Dynah a sorti son album L'eau Monte il y a quelques mois sur le label Musigamy : sa pop en français possède des trésors d'émotion et le prouve avec ce très beau clip avec la participation de la danseuse Alice Lemarié et de ses élèves du Ballet Désaxé (Fontainebleau) :



On découvre Ton Nom et son clip signé Pierrick Guidou, un titre dans lequel la chanteuse se met à nu et évoque la perte de sa mère, et le travail de résilience après son décès. On applaudit ce morceau tout en finesse et retenue qui évoque un sujet aussi sensible et intime.



Voici le clip de Ton Nom :



DYNAH - TON NOM (clip officiel) La musicienne Dynah a sorti son album L'eau Monte il y a quelques mois sur le label Musigamy : sa pop en français possède des trésors d'émotion et le prouve avec ce très beau clip avec la participation de la danseuse Alice Lemarié et de ses élèves du Ballet Désaxé (Fontainebleau) :On découvre Ton Nom et son clip signé Pierrick Guidou, un titre dans lequel la chanteuse se met à nu et évoque la perte de sa mère, et le travail de résilience après son décès. On applaudit ce morceau tout en finesse et retenue qui évoque un sujet aussi sensible et intime.Voici le clip de Ton Nom :DYNAH - TON NOM (clip officiel)

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:43