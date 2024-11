Options du sujet Imprimer le sujet

LugerKain Porte en livre || Elmo fait une overdose || Réaction domino inhabituelle || Maison pour chats 1 #1

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 965 Karma: 1749 J'aime beaucoup, super rendu avec 3 fois rien, la mise en scène est bien travaillée





Pauvre Elmo, ce hurlement, joie ou souffrance ?





Etrange réaction en chaine, déjà la fabriquer la flemme mais après, ranger, je fais abattre le bâtiment





Ces chats, souris et beurk ont les moyens, c'est très classe comme maison



Contribution le : Aujourd'hui 15:01:12