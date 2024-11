Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Self défense 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19495 Karma: 24938



https://www.reddit.com/r/Unexpected/comments/1gonsdx/selfdefence/

Contribution le : Aujourd'hui 10:03:29

alfosynchro Re: Self défense 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14296 Karma: 6835 C'est quoi, un bazooka ?

Et sa voiture ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:12:14