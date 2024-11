Options du sujet Imprimer le sujet

Akira2023 Paris Orly, notre découverte pop electro avec Le Jardinier Systématique 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 26



Petite pépite de pop alternative dénichée sur le wave pour les amateurs de synthés années 80 dans le style d'Etienne Daho, Niagara...



Découvrez Le Jardinier Systématique, le nouveau clip du groupe Paris Orly :



Contribution le : Aujourd'hui 13:12:27