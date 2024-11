Des balles perce-blindage contre un cube de tungstène

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5224 Karma: 2856

Que se passe-t-il lorsque les balles les plus solides voire explosives (plusieurs sont testées dans la vidéo) rencontrent un cube de tungstène, le métal le plus solide?



J'ai mis le départ sur la plus impressionnante mais libre à vous de bouger le curseur. Le cube gagne toujours à priori!





STRONGEST .50 Cal Rounds vs Tungsten Cube! ft. @HoustonJones

Contribution le : Hier 23:26:29