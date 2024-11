Les pages se rechargent mais plantent depuis fin d'après midi

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 9499 Karma: 5323

Bonjour

Sur Firefox 132.0.2 (dernière version) sous Windows 10 et 11 / Internet débit fibre optique ( testé sur plusieurs PC )

Je suis sur une page Koreus dans un onglet et la consulte

je passe sur d'autres onglets sur d'autres sites



je reviens sur l'onglet de Koreus

la page est en chargement mais rien ne s'affiche

je réactualise ça reste en chargement sans affichage.

Obligé de fermer l'onglet et de réouvrir la page



ça fait ça depuis Mercredi fin d'après midi



Il y a eu des modifs à part le plugin pour les cookies ?! (en bas à droite)

Contribution le : Hier 23:43:48