Options du sujet Imprimer le sujet

ale37mar Vendée Globe, Inclinaison extrême 2 #1

Je suis accro Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 587 Karma: 724 La vidéo est vieille, mais elle donne des frissons





Exceptionnel ! La Marine Nationale nous a envoyé les images d'Armel et Alex / Vendée Globe

Contribution le : Aujourd'hui 16:24:50

lsdYoYo Re: Vendée Globe, Inclinaison extrême 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2157 Karma: 1597 Comme expliquait ce pilote de formule 1 : "Si tout est sous contrôle, c'est juste que tu n'es pas assez rapide !".

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:33