Triple priorité || Aimer les formes || La course Koreusienne

au départ je ne comprenais pas trop la forme, puis c'est rapidement devenu plutôt explicite



moi je pense que Koreus c'est celui qui fait l'arbitre au centre

1) C'est beau mais ça date de Mathusalem.

@-MaDJiK- j'ai tout modifié j'ai cliqué bien trop tôt sur envoyer, au moins ça prouve que je galère pendant 3 plombes à construire un post

