Un jeune essaye de braquer un taxi + recouvrement raté

Un chauffeur de taxi ne se laisse pas impressionner par un jeune braqueur.









Il s'agit en fait du propriétaire de la voiture qui a pété un câble et volé la dépanneuse du recouvreur. La scène a été filmée par un passant. L'homme de 55 ans a été condamné pour vol, dégradation de 11 véhicules, délit de fuite, etc...





Tow Truck Road Rage Brooklyn NYC

(peut-être que cette 2e vidéo est déjà passée mais je n'avais jamais vu la 1ère)

