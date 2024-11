Une pédophile.

Je masterise ! Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 2054 Karma: 1336

Je crois avoir vu cette vidéo sur le forum... il y a une dizaines d'années.

Le témoignage d'un jeune garçon (la 25enne environ) face cam, lunettes, cheveux courts, qui explique qu'une femme la violé quand il était jeune.

Au début, tout le monde lui a expliqué qu'il avait de la chance et plus la vidéo avance, plus son visage se déconstruit, jusqu'à finir en pleur en nous expliquant que toute sa personnalité a volée en éclat. Que ca sexualité est devenu chaotique, et ca construction toute biaisée.

Ca parle à quelqu'un cette vidéo?

