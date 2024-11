Aziliz Manrow nous emmène faire un Tour de Bretagne avec sa websérie

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 27





La chanteuse bretonne Aziliz Manrow continue à nous faire découvrir la musique celtique et sa culture avec sa websérie en neuf épisodes pour découvrir la région, les danses, et de nombreux invités. Découvrez-la, c'est passionnant et souvent assez drôle !



Voici le premier épisode



Mon Tour de Bretagne - Episode 1 - La Gavotte feat. @saimonebzh



On peut aussi découvrir son nouveau single, Etrement, très réussi pour la amateurs de pop/rock :



Contribution le : Aujourd'hui 13:38:15