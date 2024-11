Options du sujet Imprimer le sujet

Releasing Sherlock: Giant Pacific Octopus Returns to the Salish Sea | Dive Crew



Releasing Sherlock: Giant Pacific Octopus Returns to the Salish Sea | Dive Crew

J'imagine juste le choc thermique...

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14326 Karma: 6849 Il aura goûté à deux aspects de l'être humain :

- le côté prédateur,

- le côté libérateur...

