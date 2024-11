Un film avec un sacrifice d'alpiniste

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6125 Karma: 2468

Bonjour,



J'ai dans la tête la scène d'un film a priori assez récent, impossible de remettre le nom dessus.



Je pense que c'est la scène d'intro. Un couple gravit une montagne, tout se passe bien jusqu'à ce que l'un des deux (elle ou lui ? je crois que c'est lui) dérape et se retrouve pendu dans le vide, attaché à sa compagne. Voyant que ça ne pourra pas tenir, il décide de couper sa propre corde et, donc, de se sacrifier pour la sauver.



C'est, il me semble, le point de départ du film. Il ne s'agit pas de Fall (2022) car, même si ça ressemble beaucoup, il n'y a pas d'histoire de couper une corde. Ce n'est pas non plus Vertical Limit, même si y'a une histoire de couper une corde, il ne le fait pas lui-même.



Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ?



J'ai demandé à ChatGPT qui ne m'a pas aidé. J'ai écumé des listes de films d'alpinisme et rien non plus...



Merci !

