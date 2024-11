Todem au Studio Ferber pour Envolée Mon Ange

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 28





Todem, c'est un chanteur mystérieux, que personne ne semble connaître et qui n'est même pas sur les réseaux sociaux. Il vient de sortir un EP Envolée Mon ange, et c'est excellent pour les amateurs de variété pop / rock à l'ancienne, on pense à Balavoine, Goldman, Michel Berger...





TODEM - Envolée Mon Ange Todem, c'est un chanteur mystérieux, que personne ne semble connaître et qui n'est même pas sur les réseaux sociaux. Il vient de sortir un EP Envolée Mon ange, et c'est excellent pour les amateurs de variété pop / rock à l'ancienne, on pense à Balavoine, Goldman, Michel Berger...TODEM - Envolée Mon Ange

Contribution le : Aujourd'hui 12:34:47