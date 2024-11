Chanson entêtante

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 9580 Karma: 5328

libérée délivrée ...



___________________________________

Et si tu n'existais pas, dis moi pourquoi j'existerai..



______________________________________

On ira où tu voudras, quand tu voudras ...



________________________________________

Un peu spéciale, elle est célibataire

Le visage pâle, les cheveux en arrière

Et j'aime ça....



______________________________________

Mel', assieds-toi faut que je te parle, j'ai passé ma journée dans l'noir..





______________________________



Mais un conseil, mon gars, fous ta cagoule !

Contribution le : Aujourd'hui 16:23:43