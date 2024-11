Options du sujet Imprimer le sujet

Faire une roulade arrière en Pick-up

Île de Koh Pha Ngan , en Thaïlande : Le 13/11/2024

Un couple a trop chargé le véhicule avec lequel ils transportaient des petits arbres. En tentant de monter une côte, le pick-up s’est alors mis à reculer et s’est renversé. Les deux occupants ont été légèrement blessés.



Contribution le : Aujourd'hui 17:25:01