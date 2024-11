Options du sujet Imprimer le sujet

Afficher le spoil Après avoir fait remettre la carte dans le jeu, le magicien lance le paquet en l'air et attrape une seule carte puis la montre à l'audience.

Puis, il fait lire sa prédiction : "Ce n'était pas votre carte". Ce magicien a écrit une prédiction sur son téléphone, puis a demandé à un spectateur de choisir une carte...

