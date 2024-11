Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Créer des images avec l'IA Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Bah voilà, ma question est dans le titre... J'ai un peu peur de rater le train en marche avec le développement de plus en plus rapide de l'IA et donc, j'essaye de rester dans le coup



Comment faire, facilement, pour générer des images, des dessins, etc., avec l'IA ? En sachant que je suis "Monsieur-tout-le-monde" hein, pas dans l'informatique, dans la programmation, etc. Logiciel gratuit ? Payant ? En ligne ?



Je n'y connais rien, ma connaissance de l'IA se limite à poser des questions à ChatGPT mais je suis stupéfait de voir le développement de l'IA, je suis convaincu que ça va prendre une place de plus en plus grande dans notre vie quotidienne et j'ai pas envie d'être largué et raillé par mes 3 enfants qui grandissent... Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ma question, s'il faut bouger le topic, pas de souci !Bah voilà, ma question est dans le titre... J'ai un peu peur de rater le train en marche avec le développement de plus en plus rapide de l'IA et donc, j'essaye de rester dans le coupComment faire, facilement, pour générer des images, des dessins, etc., avec l'IA ? En sachant que je suis "Monsieur-tout-le-monde" hein, pas dans l'informatique, dans la programmation, etc. Logiciel gratuit ? Payant ? En ligne ?Je n'y connais rien, ma connaissance de l'IA se limite à poser des questions à ChatGPT mais je suis stupéfait de voir le développement de l'IA, je suis convaincu que ça va prendre une place de plus en plus grande dans notre vie quotidienne et j'ai pas envie d'être largué et raillé par mes 3 enfants qui grandissent...

https://copilot.microsoft.com/images/create

Chaque génération te demande des crédits, et t'as droit à 100 crédits gratuit. Il faut un compte microsoft il me semble.



Sinon avec ChatGPT, tu peux déjà demander des images, gratuitement. Il utilisera Dall-e Mais la génération est limitée: 2-3 générations toutes les 6 ou 12h, un truc comme ça je ne sais plus. Tu peux déjà commencer avec Copilot de microsoft.Chaque génération te demande des crédits, et t'as droit à 100 crédits gratuit. Il faut un compte microsoft il me semble.Sinon avec ChatGPT, tu peux déjà demander des images, gratuitement. Il utilisera Dall-e Mais la génération est limitée: 2-3 générations toutes les 6 ou 12h, un truc comme ça je ne sais plus.

