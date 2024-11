Options du sujet Imprimer le sujet

LugerKain airbag motard || Avion ras le sol || Voiture RC sur le mur 3 #1

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 982 Karma: 1789 Perso je suis pas motard mais je suis très étourdi, donc heureusement sinon une recharge par trajet, Monique elle va gueuler si je lui bouffe toutes ses recharges à chantilly









Wouhou trop bien on a failli mourir









Mon passé semble tellement pourri avec ce futur





Contribution le : Aujourd'hui 22:16:12