Meilleurs potes || Peintures en 4k || Pub jaguar

Pour la 2/ L'artiste c'est un peintre chinois : Leng Jun





【 Leng Jun 】Chinese contemporary hyperrealist painting masters







La Pub Jaguar est ce nécessaire ? , vu les réactions très clivantes qu'elle entraine ?





Pour la 1 c'est son frère et son père.

L'Histoire derrière la vidéo :

Hugo Rohling a tout fait pour que ce soit le plus beau jour de sa vie et qu’il puisse le vivre pleinement. Pour la première fois, lui qui est handicapé, a pu faire face à son épouse et l’embrasser à sa hauteur. Pour son ouverture de bal, lors de son mariage, son frère et son père l’ont aidé à se mettre debout et à oublier sa chaise roulante. Regardez la vidéo émouvante de cet homme qui se tient debout pour la première devant sa femme et danse avec elle.

Il se tient debout le jour de son mariage



Il y a 5 ans, Hugo Rohling a été victime d’un accident de moto, perdant l’usage de ses deux jambes. Depuis, il se déplace en chaise roulante et il n’a jamais pu se tenir face à son épouse. Cinthia Zanuni attendait le jour de son mariage pour vivre ce grand moment qu’ils avaient répété mais qui était une surprise pour la plupart des invités. Au moment où a retenti Make it to me de Sam Smith, le père de Hugo et son frère sont montés sur scène pour lui venir en aide. Ils ont attaché les jambes de Hugo aux leurs, puis ils l’ont porté et l’ont soulevé de son fauteuil roulant.

Son frère et son père l’ont aidé à danser pour son mariage



Attaché aux jambes de son frère et de son père, Hugo a pu se déplacer debout. Il s’est approché de sa femme et a pu découvrir la sensation de l’embrasser à sa hauteur. Ils se sont balancés de gauche à droite tendrement, profitant de ce moment unique. Les invités se sont mis à applaudir et à les encourager, visiblement tous émus par ce spectacle. La vidéo de ce mariage qui a eu lieu au Brésil a fait le tour du monde, si bien que l’animateur télé britannique James Corden, connu pour présenter la séquence Carpool Karaoke, a réagi sur ses réseaux sociaux : « Oh mon dieu. C’est la plus belle chose que j’ai pu voir aujourd’hui ». L’acteur Trevor Noah a aussi commenté la vidéo : « J’ai seulement pleuré deux fois en regardant cette vidéo ».

