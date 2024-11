Options du sujet Imprimer le sujet

Baba-Yaga Les traditions suisses 2 #1

Je poste trop Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 16919 Karma: 12467 Un petit tour des traditions suisses peu - ou pas - connues.

Elles ne sont pas toutes représentées, dommage qu'on ne parle pas de la Poutratze, le bonhomme hiver d'Evolène (un gros empaillé, qui porte un costume rempli de 30 kg de paille !).



La désalpe, je connais bien, quand elle passe on l'entend arriver de loin ^^





Les traditions suisses les plus étranges

Contribution le : Aujourd'hui 11:33:22