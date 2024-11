Options du sujet Imprimer le sujet

Le test de culture générale de Miss France 2025

Je suis accro



Combien vous faites ?

J'ai fait 35/53, soit 13.2/20. Voici le test de culture générale de Miss France 2025 . C'est un QCM de 53 question.Combien vous faites ?J'ai fait 35/53, soit 13.2/20.

Re: Le test de culture générale de Miss France 2025

Je suis accro Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 1076 Karma: 1437 24/53



J'ai répondu au pif pour pas mal de questions... (Miss France, JO et sport en général, Célébrités.. j'suis pas hyper calé là-dessus..)

Re: Le test de culture générale de Miss France 2025

J'aime glander ici



pas déçu.



questions foirées :



Afficher le spoil

En quelle année les femmes ont participé aux Jeux olympiques modernes pour la première fois ?



Combien de fois la France a remporté le titre de Miss Univers ?



Pour quel créateur Eve Gilles, Miss France 2024, a-t-elle défilé pour la Paris Fashion Week cette année ?



Jean-Pierre Foucault va couronner sa 30ème Miss. Qui était la première ?



Le 31 mai de quelle année le Futuroscope a-t-il ouvert ses portes pour la première fois ?



Aujourd'hui c'est vendredi. Quel jour serons-nous dans trois jours à partir d'hier ?

trop méfu Le_Relou

En quelle année les femmes ont participé aux Jeux olympiques modernes pour la première fois ?Combien de fois la France a remporté le titre de Miss Univers ?Pour quel créateur Eve Gilles, Miss France 2024, a-t-elle défilé pour la Paris Fashion Week cette année ?Jean-Pierre Foucault va couronner sa 30ème Miss. Qui était la première ?Le 31 mai de quelle année le Futuroscope a-t-il ouvert ses portes pour la première fois ?Aujourd'hui c'est vendredi. Quel jour serons-nous dans trois jours à partir d'hier ?trop méfu Le_Relou 47/53pas déçu.questions foirées :

