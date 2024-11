Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou faire trembler le stade (littéralement) 1 #1

Source Youtube



Les images hallucinantes de tribunes qui tremblent sous le poids de supporters argentins



Source TIKTOK





Samedi 23 novembre, le club argentin du Racing s’est imposé (3-1) en finale Copa Sudamericana contre les Brésiliens de Cruzeiro. Un premier titre décroché dans une ambiance de dingue, où les supporters argentins ont littéralement fait trembler l’Estadio La Nueva Olla

