J'ai codé une arme autonome.



Honnêtement je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais voici une vidéo un peu flippante sur ce qui est possible de construire (sans rentrer trop dans les détails) .



Drone AI Détection visage Arme autonome .

Contribution le : Aujourd'hui 19:25:01